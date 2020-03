Den Haag: supermarktbonnen en gratis parkeren waar nodig

Den Haag heeft meerdere maatregelen genomen wegens de uitbraak van het coronavirus. Zo krijgen kwetsbare groepen door problemen met de Voedselbanken tijdelijk een supermarktbon en zijn zorgmedewerkers waar dat nodig is „vrijgesteld van parkeerbelasting”, aldus het stadsbestuur.

Het bestuur spreekt in een brief van „een crisis van ongekende omvang”. Belangrijk uitgangspunt voor het college van de stad is dat de dienstverlening zoveel mogelijk op peil blijft, ondanks dat de gevolgen van het virus deze wel raken.

De stad heeft zeker gesteld dat de kwetsbaarste groepen ondersteuning krijgen. Mensen die aanspraak willen maken op zaken binnen de Jeugdwet en Wmo worden zo nodig telefonisch geholpen, vaccinaties voor jonge kinderen gaan zoveel mogelijk door.

Er wordt goed in de gaten gehouden of er voldoende kinderopvanginstellingen open zijn voor kinderen die niet door ouders opgevangen kunnen worden. Behalve zorgmedewerkers krijgen ook mantelzorgers tegemoetkoming in het parkeren. Op elke mantelzorgvergunning wordt automatisch 50 euro parkeertegoed bijgeschreven.

Voor ondernemers die problemen hebben, is er de mogelijkheid om uitstel van gemeentelijke belastingen te vragen.