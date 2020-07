Den Haag steunt cultuursector met 6 miljoen euro

De gemeente Den Haag heeft een herstelfonds van 6 miljoen euro ingesteld voor kunst- en cultuurinstellingen die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Cultuur-wethouder Robert van Asten: „De sector is zwaar getroffen, sommige culturele instellingen staat het water aan de lippen. We willen onze instellingen door deze moeilijke tijd heen helpen.”

Eerder trof de gemeente al maatregelen om de pijn in de culturele sector te verzachten, door subsidies eerder over te maken en coulance te betrachten rondom prestatieafspraken. De 6 miljoen komt volgens de wethouder bovenop de maatregelen die het Rijk heeft getroffen en is bedoeld voor instellingen die de gemeente subsidieert.

Eerder dit jaar heeft de gemeente een inventarisatie gedaan naar de verwachte schade in 2020. Die komt uit op 6 miljoen. Al blijft volgens de gemeente in die inventarisatie onzekerheid zitten en zal de sector ook in 2021 last hebben van de coronacrisis.

Het noodfonds is volgens Den Haag geen structurele maatregel. Eind dit jaar wordt opnieuw gekeken naar de impact van de crisis op de toekomst van de sector in 2021. De gemeente zegt voortdurend in gesprek te blijven met instellingen om te horen wat nodig is.