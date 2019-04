Den Haag rekent op 4000 nieuwe banen

Den Haag verwacht dat de groei van internationale organisaties de stad 4000 nieuwe banen gaat opleveren. Dat melden de wethouders Saskia Bruines (kenniseconomie en internationaal) en Boudewijn Revis (stadsontwikkeling).

In de Internationale Zone in Den Haag, die loopt van Benoordenhout tot het Gemeentemuseum, zetelen veel internationale organisaties. Alleen al in het afgelopen jaar zijn er zestig nieuwe bij gekomen. Om verdere groei mogelijk te maken werkt de gemeente aan extra woningen en meer openbaar vervoer, groen en voorzieningen, zonder de leefbaarheid van de stad aan te tasten.

Den Haag presenteert zich in binnen- en buitenland als ‘stad van vrede en recht’.