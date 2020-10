‘Den Haag moet een monument plaatsen voor uitgestorven dieren’

De Haagse fractie van de Partij voor de Dieren wil dat er in de hofstad een monument verrijst voor alle diersoorten die er in de wereld zijn uitgestorven. Dat meldt de partij in aanloop naar dierendag, aankomende zondag. Dieren sterven in een steeds rapper tempo uit en daar is de mens veelal de oorzaak van, zegt de partij.

Den Haag is de aangewezen plek om daaraan te herinneren met een gedenkteken, omdat het de regeringsstad is, de stad van recht en vrede en er veel internationale organisaties gevestigd zijn, vindt voorzitter Robert Barker.

Een monument kan volgens de Partij voor de Dieren bijdragen aan bewustwording van het uitsterven van diersoorten. „Door een monument worden uitgestorven diersoorten opeens visueel”, zegt raadslid Robin Smit. „Daar staan ze dan, in je stad. Voor altijd een beeld, nooit meer in leven. Zo worden we geconfronteerd met onze impact op de natuur.”