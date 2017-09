Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag

Duizenden mensen hebben een kaartje gekocht voor de tribunes aan het Lange Voorhout om dinsdag te kijken naar de Glazen Koets. Die rijdt dit jaar voor de tweede keer op Prinsjesdag van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof, waar koning Willem-Alexander in de Ridderzaal de troonrede voorleest. De Glazen Koets vervangt de Gouden Koets, die wordt gerestaureerd.

Meestal staan al vroeg fanatieke Oranjeliefhebbers langs de route om niets te missen van de stoet. Daarin loopt ook een aantal muziekkorpsen mee. Na terugkomst van het Binnenhof zwaait het koningspaar vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek.

Het publiek heeft waarschijnlijk geluk met het weer. Volgens Weeronline begint de dag een beetje grijs, maar breekt in de loop van de dag de zon door. Er kan wel af en toe een bui vallen en er staat een stevige wind.

De gemeente Den Haag vraagt iedereen om met het openbaar vervoer naar de stad te komen. Veel straten zijn afgesloten vanwege festiviteiten rond Prinsjesdag.

Ook vraagt de gemeente het publiek geen grote tassen of rugzakken te dragen. De politie mag op de controlepunten kijken wat erin zit, dus dat kan voor oponthoud zorgen. Handiger is een plastic of linnen tasje mee te nemen.