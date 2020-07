Den Haag krijgt nationaal herdenkingsmonument Srebrenica

Er komt een nationaal herdenkingsmonument voor de massamoord in Srebrenica, die zaterdag precies 25 jaar geleden werd gepleegd. Het monument komt te staan in Den Haag, laat de gemeente weten. Bij de massamoord kwamen meer dan 8000 Bosniërs om het leven.

Ook Rotterdam was door de ”Vereniging van Overlevenden van de Srebrenica Genocide juli 1995” benaderd voor het oprichten van een monument. Maar na overleg is besloten om één nationaal monument te plaatsen en dat Den Haag, als stad van vrede en recht, hiervoor de meest geschikte locatie is. In Den Haag is het voormalig Joegoslaviëtribunaal gehuisvest; verantwoordelijk voor het vervolgen van personen die verdacht worden van het schenden van het internationaal humanitair recht tijdens de Joegoslaviëoorlogen in de jaren 90.

„Wij onderzoeken nu wat de mogelijkheden zijn om zo een herdenkingsmonument een plek te geven. Als stad van vrede en recht is het ons van belang om het drama dat zich in 1995 heeft afgespeeld te herdenken”, aldus burgemeester Jan van Zanen.

De massamoord wordt zaterdag herdacht in Den Haag en in Bosnië en Herzegovina. Vanwege het coronavirus wordt mensen gevraagd niet naar het Plein in Den Haag te komen. De herdenking is wel te volgen via een livestream.