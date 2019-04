Den Haag heeft deel foutieve betalingen terug

De gemeente Den Haag heeft zondag het grootste deel van de ten onrechte overgemaakte 2,5 miljoen euro aan uitkeringen terug. Inmiddels is al meer dan 2 miljoen euro op de Haagse bankrekening bijgeschreven, aldus de gemeente.

De gemeente stortte donderdag bij 69 mensen die werken met behoud van uitkering, een te hoog bedrag aan zogeheten ‘premie proefplaatsing’. Het hoogste bedrag dat onterecht werd uitgekeerd was 108.117 euro en het laagste bedrag 7419 euro.

De gemeente denkt dat de bedragen niet juist in het informatiesysteem zijn ingelezen, doordat er een punt stond waar volgens de Nederlandse schrijfwijze bij geldbedragen een komma had moeten staan. Een medewerker die de betalingen controleerde ontdekte de fout. Een persoon heeft een deel van het bedrag opgenomen. Met deze persoon wil de gemeente om tafel om te kijken hoe het geld kan worden terugbetaald.

In 2013 gebeurde iets soortgelijks in Amsterdam. Daar kregen ruim 9000 minima door een fout van de Amsterdamse belastingdienst bij het overmaken van de woonkostenbijdrage duizenden euro’s meer op hun rekening gestort dan de bedoeling was. Er werd in de hoofdstad 188 miljoen euro uitgekeerd, in plaats van 1,88 miljoen. Ook deze mensen moesten het teveel betaalde geld teruggeven. Maar veel mensen wilden dat niet en de gemeente moest in sommige gevallen deurwaarders inzetten om het geld te krijgen.