Den Haag gaat inenten stimuleren met eigen prikactie

De gemeente Den Haag houdt vanaf maandag een speciale vaccinatieweek voor de kinderen in de stad. Die moet de inwoners bewuster maken van het belang van inentingen, voor zichzelf en indirect voor anderen. GGD Haaglanden en Centrum Jeugd & Gezin (CJG) Den Haag werken mee aan de prikactie.

„Voor een goede bescherming tegen infectieziekten is een vaccinatiegraad van 95 procent nodig. In Den Haag krijgt bijna 90 procent van de kinderen alle inentingen. Dat is onvoldoende om iedereen goed te beschermen”, stelde wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid al vast.

Er bestaan in Nederland al langere tijd zorgen over verminderende belangstelling voor vaccinaties, ondanks het Rijksvaccinatieprogramma waarvan iedereen gebruik kan maken. De vaccinatiegraad van bijvoorbeeld de tweejarigen in Den Haag daalde van 89,4 procent in 2017 naar 87,9 in het jaar erop.

Den Haag kondigde ruim een jaar geleden al een ‘aanvalsplan’ aan. De vaccinaties voor de jonge Hagenaars zijn gratis en op verschillende locaties te verkrijgen.