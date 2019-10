Den Haag flinke beproeving voor Pauline Krikke

De ervaren bestuurder Pauline Krikke krijgt het flink voor haar kiezen in Den Haag, waar ze nu precies 2,5 jaar aan het roer van het stadsbestuur staat. Vooral deze week is een beproeving.

Op het moment dat dinsdag duizenden protesterende boeren op hun tractoren voor chaos in en om de stad zorgden, viel de Rijksrecherche de kantoren en huizen van twee Haagse wethouders binnen. Corruptie en omkoping luidt de verdenking. De Haagse gemeenteraad komt woensdagavond bijeen om over de kwestie te praten. Als klap op de vuurpijl brengt donderdag de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) het langverwachte rapport over de gevaarlijke vonkenregen in Scheveningen naar buiten. Krikke krijgt het zwaar in de gemeenteraad, waar ze al veel krediet heeft verspeeld door eerdere optredens.

De 58-jarige geboren Friese trad op 17 maart 2017 aan als de eerste vrouwelijke burgemeester in de hofstad als opvolger van VVD-partijgenoot Jozias van Aartsen. Krikke had toen al twee termijnen als burgemeester van Arnhem achter de rug en was daarvoor wethouder in Amsterdam. Daarnaast heeft ze tal van nevenfuncties in raden en besturen. In Den Haag leidt ze sinds ruim een jaar een opmerkelijke coalitie van Hart voor Den Haag/Groep De Mos, VVD, D66 en GroenLinks.

Krikke staat bekend als een voor het publiek toegankelijke burgemeester die zich laat zien in de stad. Ze staat te boek als vriendelijk en goedlachs. Maar op het stadhuis is de toon anders. Oppositiepartijen bekritiseren haar over de manier waarop ze met incidenten omgaat en omdat ze onduidelijk zou communiceren op cruciale momenten, onder meer na de uit de hand gelopen vreugdevuren in Scheveningen.

Krikke kon de eerste tijd nog rustig warmdraaien in de stad die met het Binnenhof vaak het centrum is van protestbetogingen. Maar langzaam dienden zich heikele kwesties aan.

Zo kwam ze politiek in een lastig parket door haar uitlatingen over Malek F. die vorig jaar op 5 mei op straat drie willekeurige voorbijgangers neerstak met een mes. Krikke zei al snel dat het om een verwarde man ging, terwijl de politie andere informatie had. Het Openbaar Ministerie beschuldigde F. van een terroristisch motief.

Drie maanden daarna werd het stadhuis opgeschrikt door de zelfmoord van PVV-raadslid Willie Dille. Zij stapte uit het leven nadat ze publiekelijk had gezegd dat ze was ontvoerd, mishandeld en verkracht „door een groepje moslims”. Een geschokte Krikke had geprobeerd Dille te helpen en over te halen aangifte te doen, tevergeefs.