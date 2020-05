‘Den Haag duurste stad voor autoverzekering’

Mensen in Den Haag zijn in doorsnee het meeste geld kwijt aan hun autoverzekering. Dat meldt vergelijkingssite Autoverzekering.nl op basis van cijfers over de provinciehoofdsteden en Amsterdam.

De hoofdstad van Zuid-Holland lost daarmee Maastricht af. Dat was vorig jaar nog de duurste stad voor het afsluiten van een autoverzekering. Groningers zijn het goedkoopste uit. Het verschil tussen de premie van Groningers en Hagenaars is ruim 110 euro per jaar.

Naast Groningen zijn ook consumenten in Assen en Leeuwarden relatief goedkoop uit. Autobezitters woonachtig in de Randstad betalen over het algemeen de meeste premie. Den Haag wordt op de voet gevolgd door Amsterdam en Utrecht als duurste steden om een autoverzekering af te sluiten.

Verder meldt Autoverzekering.nl dat de premies van autoverzekeringen dit jaar voor het eerst sinds 2016 zijn gedaald. De grootste daling is te zien in Maastricht. Dit jaar betalen Maastrichtenaren gemiddeld 11 procent minder premie dan het voorgaande jaar. Dat komt neer op een jaarlijkse besparing van dik 50 euro.

Als verklaring voor het verschil wordt gewezen op de daling van het aantal autodiefstallen in Maastricht. Die daalden in 2019 met 21 procent. Het risico voor de verzekeraar is hierdoor afgenomen en dat zie je terug in de dalende autopremies.