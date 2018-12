Den Bosch verbiedt ballonnen na VVD-actie

Den Bosch gaat het oplaten van ballonnen verbieden. De gemeenteraad heeft dat dinsdagavond besloten. Directe aanleiding voor het verbod is de veelbekritiseerde actie van de VVD tijdens een landelijke partijbijeenkomst in Den Bosch waarbij vijfhonderd ballonnen werden opgelaten.

De raadsfracties die het verbod steunden menen dat ballonnen de natuur vervuilen en gevaarlijk zijn voor dieren.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff liet in november vijfhonderd ballonnen los in Den Bosch als een ludieke reactie op de kritiek op zijn zogenoemde proefballonnetjes. Dijkhoff lanceerde afgelopen tijd diverse plannetjes, onder meer voor harder straffen in probleemwijken, voor het verbieden van demonstraties tijdens intochten van Sinterklaas en voor kernenergie.

De ballonnenactie kwam hem op verwijten te staan van onder andere een boswachter, dierenbeschermers en de Partij voor de Dieren.