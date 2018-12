Den Bosch sluit beschoten woning

De gemeente Den Bosch heeft een huis gesloten nadat het in de nacht van maandag op dinsdag was beschoten. Volgens een gemeentewoordvoerder is de woning gesloten voor de veiligheid van de bewoners en de buurt.

Meerdere kogels werden door het raam van de huiskamer geschoten terwijl binnen mensen zaten. Niemand raakte gewond.

In totaal vier gezinsleden waren op het moment van de beschieting thuis: een vader en moeder en hun twee meerderjarige kinderen. Volgens verschillende mediaberichten was het huis aan de Johan van de Veldestraat ook het verblijfadres van een veroordeelde ripdealer, die op vrije voeten wacht op de uitspraak in het hoger beroep van zijn strafzaak.

Hoelang het huis op slot blijft, is nog niet bekend.