Den Bosch experimenteert met maatregelen tegen drukte

De gemeente Den Bosch neemt een aantal maatregelen om bezoekersstromen komend weekend te reguleren. Het gaat om een uitbreiding van het experiment dat vorig weekend in het centrum begon, waarbij Den Bosch eenrichtingsverkeer invoerde voor voetgangers in een deel van de binnenstad.

„Het eenrichtingsverkeer - zo zien we na de eerste proef - draagt voorzichtig positief bij aan het reguleren van de drukte in de wat nauwere straatjes. Daarom zetten we dat het komende weekend opnieuw in”, kondigde de gemeente vrijdag aan.

De gemeente breidt de pilot zaterdag en zondag (Moederdag) uit door in hoofdwinkelstraten Hinthamerpromenade en de Hooge Steenweg loopstromen te scheiden met markeringen op de grond en met borden. Dit geldt ook voor de Markt, het centrale plein in de stad.

Verder brengt Den Bosch een scheiding aan tussen verschillende soorten kramen op de warenmarkt. Op de Markt staan kramen met etenswaren opgesteld, op de Parade de overige kramen. Op deze manier is er meer ruimte voor bezoekers om afstand tot elkaar te houden. Ook zijn er meerdere tijdelijke toiletten in de binnenstad opgesteld.

De gemeente zet ook gastheren en gastvrouwen in met witte hesjes met het logo ‘Samen zijn wij Den Bosch’. Die attenderen bezoekers van de binnenstad op de maatregelen.