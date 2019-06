Demonstreren mag bij abortuskliniek Utrecht

Actievoerders mogen blijven demonstreren rondom abortuskliniek Vrelinghuis in Utrecht. Dat zei woordvoerder Michiel Selten van de gemeente Utrecht vrijdag desgevraagd.

In de Wet openbare manifestaties (Wom) is vastgelegd dat betogingen mogen plaatsvinden, mits de burgemeester daarvan tijdig –minimaal 48 uur van tevoren– op de hoogte is gesteld. Een vergunning voor een demonstratie is niet nodig, zegt Selten. De burgemeester kan echter wel een demonstratie verbieden „indien de bescherming van de gezondheid of de bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden dat vordert,” aldus artikel 8 van de Wom.

Stel dat een demonstratie onrust zou veroorzaken, dan zal de burgemeester nog niet besluiten tot een verbod. Wel mogen actievoerders vrouwen die de kliniek willen bezoeken niet hinderen, in het bijzonder niet bij de ingangen van de kliniek en op de parkeerplaats.

Het Humanistisch Verbond deed begin maart een pleidooi om bufferzones in te stellen, waarbinnen demonstranten niet mogen komen. Maar volgens Selten komt zo’n zone er niet bij Vrelinghuis.

Vorige week schreef burgemeester Van Zanen een brief aan de gemeenteraad van Utrecht waarin hij wees op het feit dat demonstreren een grondrecht is en daarom gerespecteerd dient te worden. Tegelijk acht de burgervader het van groot belang dat vrouwen vrije toegang hebben tot de kliniek. „Vrouwen maken hun eigen keuzes en mogen niet gedwongen worden hierover verantwoording af te leggen”, schreef hij. „Door de aanwezigheid van demonstranten kunnen vrouwen zich onheus behandeld of geïntimideerd voelen.”

Sinds 2018 houdt de gemeente toezicht op demonstraties rondom de kliniek. Daarbij heeft ze „geen waarnemingen gedaan over gedragingen die niet passen bij de afspraken zoals die zijn opgelegd”, aldus de brief.