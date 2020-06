Demonstreren en wandelen voor het lot van de vluchteling

In verschillende steden wordt gedemonstreerd voor de rechten van vluchtelingen. Zaterdag is het Wereldvluchtelingendag en daarvoor roepen de mensenrechtenorganisaties Stop the War on Migrants en Comité 21 Maart mensen op in actie te komen.

In onder andere Amersfoort, Amsterdam, Enschede, Leiden, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, en Wageningen wordt vanaf 14.00 uur gedemonstreerd. De demonstraties zullen naar verwachting niet langer dan twee uur duren. Hoeveel mensen eropaf zullen komen is onbekend.

Volgens de organisatoren hebben vluchtelingen het in normale tijden al moeilijk en „tijdens de huidige coronapandemie wordt dit alleen maar erger”, stellen ze. Ze willen onder andere dat Nederland alleenstaande kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen hierheen haalt.

Op Wereldvluchtelingendag organiseert Stichting Vluchteling ieder jaar ook de Nacht van de Vluchteling, waarbij mensen wandelen om geld op te halen. Dat gebeurt nu ook, maar wel in een speciale variant. Want grote wandeltochten worden vanwege de coronamaatregelen niet gehouden. In plaats daarvan zijn mensen de afgelopen dagen al met een app op pad gegaan in hun eigen omgeving.

Zaterdag is om 22.00 uur de finale. Dan geven tien ambassadeurs in tien steden het startsein om „alleen, maar toch gezamenlijk” de laatste kilometers af te leggen. Via een livestream, gepresenteerd door Art Rooijakkers, is dat deels te volgen. Tot nu toe hebben 4500 deelnemers al afstanden gelopen en daarmee ruim 200.000 euro opgehaald.