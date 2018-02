Demonstratieverbod bij intocht Sint ongeldig

Het noodbevel om de demonstratie in Rotterdam tijdens de sinterklaasintocht van 2016 te verbieden, was ongeldig omdat het op de verkeerde manier was uitgereikt aan de organisatoren van de protestactie. Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Aboutaleb blijft echter vierkant achter zijn besluit staan dat het verbieden van de demonstratie noodzakelijk was, omdat de openbare orde anders in het gedrang zou komen. De organisatoren hadden bezwaar aangetekend tegen het demonstratieverbod, zij hebben deels gelijk gekregen van de gemeente. Aboutaleb wil dat noodbevelen daarom voortaan duidelijker aan demonstranten worden gecommuniceerd.

Op 12 november 2016 werd de groep demonstranten die op weg was naar de nationale intocht van Sinterklaas in Maassluis door de politie tegengehouden en gearresteerd op grond van de overtreding van een noodbevel van burgemeester Aboutaleb. Van een demonstratie in Maassluis is het niet meer gekomen.