Demonstraties vervoer voor bevriezen pensioenleeftijd

In het hele land demonstreren de vakbonden maandag voor het bevriezen van de pensioenleeftijd op 66 jaar.

Medewerkers van de NS en streekvervoerders leggen tussen 06.00 en 07.06 het werk neer. Ook nadat ze weer aan het werk zijn gegaan, ondervinden de dienstregelingen de gevolgen van die staking.

Wie dan maar de auto neemt, kan terechtkomen achter de voertuigen van politie, douane en defensie, die in estafette vanaf 07.00 uur over de volle breedte van de weg met een snelheid van 66 kilometer per uur naar Den Haag trekken. Omdat er bovendien kans is op regen, waarschuwt de ANWB voor een heel drukke ochtendspits.

In negen grote steden zijn manifestaties van de bonden. In Den Haag houden de bonden van de hulpdiensten een protestmars door de stad. Ook in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Arnhem komen actievoerders uit verschillende beroepsgroepen bijeen.

Op Schiphol leggen werknemers in de beveiliging, passagiers- en bagageafhandeling vanaf 12.30 uur hun werk voor 66 minuten neer.

De acties begonnen al in de nacht van zondag op maandag met een staking van havenarbeiders uit Rotterdam, Amsterdam en Zeeland en van de schoonmakers op Schiphol.