Demonstraties tegen Amerikaans wapengeweld

In Amsterdam en Wassenaar gaan honderden scholieren en hun ouders zaterdag de straat op. Ze houden een demonstratie tegen vuurwapengeweld in de Verenigde Staten, op dezelfde dag dat ook scholieren in Washington en andere grote Amerikaanse steden gaan demonstreren in een ‘March for Our Lives’.

Aanleiding voor de demonstraties is een schietpartij op een school in Florida, waarbij een oud-leerling vorige maand zeventien leerlingen en medewerkers doodschoot. Na het bloedige incident kwam onder scholieren een beweging op gang voor strengere wapenwetten.

De demonstrerende scholieren in Amerika eisen dat hun veiligheid een topprioriteit wordt en dat vuurwapengeweld op scholen wordt uitgebannen. De Nederlandse scholieren zijn solidair.

De betogingen in ons land zijn een initiatief van Democrats Abroad Netherlands en March for Our Lives Amsterdam. De actie bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar begint om 12.00 uur, die bij het Amerikaanse consulaat in Amsterdam om 14.00 uur.