Demonstraties in Den Haag en Groningen rustig verlopen

De demonstraties in Den Haag en Groningen van actiegroep BlackLivesMatter tegen politiegeweld tegen zwarte mensen in de VS zijn rustig verlopen. Betogers hielden zich over het algemeen goed aan de afstandsregels en droegen een mondkapje.

Op het Malieveld in de Hofstad kwamen naar schatting ruim 1500 mensen bij elkaar. De organisatie had kruizen op het gras gespoten, waar mensen op konden staan om goed afstand te kunnen. Volgens de politie hield bijna iedereen zich hier goed aan. De paar mensen die toch te dicht bij elkaar stonden, konden goed worden aangesproken. Er ontstonden geen problemen of waren nare reacties, aldus de politie.

In Groningen kwamen ongeveer achthonderd betogers bijeen op de Grote Markt. Dat aantal was op voorhand ook afgesproken. Volgens de gemeente kwamen wel veel mensen samen in de straten rondom het plein. Politieagenten, beveiligers en handhavers waren massaal op de been om toezicht te houden.

Op de Grote Markt waren honderden kruisjes aangebracht, die de plekken toonden waar betogers konden zitten. Veel van hen hadden borden bij zich met teksten als ’I can’t breathe’ en ‘black lives matter’. Ook waren er optredens en speeches en werd er een minuut stilte gehouden. Op dat moment staken de demonstranten hun vuisten in de lucht. De demonstratie was een initiatief van actiegroep Black Ladies Of Groningen (BLOG).