Demonstraties in Curaçao bij bezoek Knops

Op Curaçao is donderdag actiegevoerd tegen plannen van staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties). De demonstratie was georganiseerd door verschillende vakbonden. Ze zijn het niet eens met zijn plannen om een Caribische Hervormingsentiteit op te richten. Knops bezoekt momenteel Curaçao. Hij nam een brief in ontvangst van de demonstranten en sprak even met ze.

Het plan voor de oprichting van een nieuw orgaan hangt samen met de financiële steun die Nederland aan Curaçao, Aruba en Sint-Maarten geeft om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Knops heeft daarbij voorwaarden gesteld voor het doorvoeren van hervormingen en de wijze waarop Nederland controle wil houden op de besteding van het geld.

Op de eilanden is men bang dat de entiteit de autonomie van de landen aantast. Zo zou dit orgaan beslissingen kunnen nemen over de besteding van gelden, los van de eilanden zelf.