Demonstratie voor vervroegde sluiting nertsenfokkerijen

De actiegroepen Bont voor Dieren en Animal Rights houden maandag een betoging tegen het ruimen van nertsen. Het protest is maandagmiddag bij de Tweede Kamer in Den Haag. De twee organisaties eisen ook de vervroegde sluiting van alle nertsenfokkerijen. Eerder is vastgelegd dat ze in 2024 definitief moeten stoppen met hun bedrijf.

Woensdag bepaalde minister Carola Schouten (Landbouw) dat nertsenfokkerijen waar besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld, moeten worden geruimd.

„Tienduizenden onschuldige dieren worden straks gedood”, zeggen de twee organisaties. Doordat ze bezwaar hebben aangetekend, kan het ruimen van de fokkerijen vrijdag nog niet beginnen, zo heeft de voorzieningenrechter bepaald. De zaak dient maandag in het Paleis van Justitie in Den Haag. De nertsen mogen niet voor dinsdag worden geruimd.

Nertsenfokkers in Oost-Brabant en Noord-Limburg legden zich donderdag neer bij de ruiming van hun bedrijven om corona. „We begrijpen dat het ministerie geen risico’s wil nemen met het oog op de volksgezondheid, ook al zien wij dat veel nertsen niet ziek zijn. De ruiming komt vooral hard aan omdat het gaat om moederdieren en hun pups”, zei directeur Wim Verhagen van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE).

Sinds bekend is dat besmettingen van dier op mens hebben plaatsgevonden, moeten nertsenfokkerijen waar het coronavirus is vastgesteld de stallen gesloten houden voor bezoekers en extra hygiënemaatregelen treffen.

Bont voor Dieren en Animal Rights eisten in april al dat gezondheidsinstituut NVWA strengere controles uitvoert. Nertsen blijken gevoelig voor het coronavirus. De dieren leven bovendien dicht op elkaar in kleine kooien.