Demonstratie voor Howick en Lili

Defence for Children organiseert een demonstratie voor de in Nederland opgegroeide kinderen Howick en Lili. Daarmee wil de organisatie „een krachtig signaal sturen naar staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers”, die zijn zogenoemde discretionaire bevoegdheid kan inzetten om uitzetting van de kinderen naar Armenië te voorkomen.

Daarnaast is de bijeenkomst bedoeld om de kinderen een hart onder de riem te steken, zegt een woordvoerster. De demonstratie is komende donderdag tussen 12.00 en 14.00 uur op de Lange Vijverberg in Den Haag. Om 13.00 uur wordt een petitie aangeboden aan drie bereid gevonden politici.

„Wij rekenen op een opkomst van 250 tot 500 mensen”, aldus de woordvoerster. De organisatie roept bekende Nederlanders op zich bij de demonstratie te voegen om het programma donderdag kracht bij te zetten.