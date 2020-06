Demonstratie Viruswaanzin verboden uit gezondheidsoverwegingen

Actiegroep Viruswaanzin mocht afgelopen zondag van de rechtbank niet demonstreren op het Malieveld in Den Haag in het belang van de volksgezondheid en de kans op ongeregeldheden. De rechtbank in Den Haag had zaterdag de demonstratie verboden en kwam maandag met een motivatie voor het besluit.

De groep die zich verzet tegen de coronaregels had het kort geding aangespannen tegen het verbod van waarnemend burgemeester Johan Remkes om actie te mogen voeren. Na de demonstratie van zondag 21 juni kondigde de actiegroep op 24 juni weer een demonstratie op het Malieveld aan voor 28 juni. Er zouden 20.000 tot 25.000 mensen worden verwacht. Volgens de veiligheidsregio passen zoveel mensen niet op het Malieveld bij 1,5 meter afstand en moest de demonstratie ter bescherming van de volksgezondheid worden verboden.

Ook moest de demonstratie worden verboden om wanordelijkheden te voorkomen. De veiligheidsregio baseerde zich daarbij op de ervaringen met de demonstratie op 21 juni, waarbij ongeregeldheden uitbraken. Ruim vierhonderd mensen werden toen gearresteerd.