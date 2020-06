Demonstratie Tilburg: gemeente houdt vinger aan de pols

De gemeente Tilburg houdt voor de antiracismedemonstratie zaterdag rekening met meerdere scenario’s. Een inschatting van het aantal deelnemers kan niet worden gemaakt, zo zegt een woordvoerster van burgemeester Theo Weterings.

„Op social media ging het over ‘enkele tientallen’ deelnemers, maar de vraag is hoe reëel dat is. Zeker gezien de eerdere ervaringen in andere gemeenten.” De vergunning voor de demonstratie is afgegeven voor een deel van de Schouwburgring, en niet voor het grote centrale Heuvelplein. „Dat is veel groter, maar het staat vol met terrassen. De toegewezen plek is goed overzichtelijk, met uitwijkmogelijkheden mocht het erg druk worden.”

De gemeente heeft goed overlegd met de organisatie. „We hebben de verordeningen en eisen meegegeven. Onze inwoners weten ook voor wat voor opgave we staan. Voor ons is de 1,5 meter tussenruimte erg belangrijk. Daar monitoren we morgen streng op”, aldus de woordvoerster.