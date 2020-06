Demonstratie tegen racisme in Enschede gaat door

De demonstratie tegen racisme en geweld in de Verenigde Staten in Enschede mag om 17.00 uur van start gaan. Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede, tevens voorzitter van de veiligheidsregio Twente, gaf vrijdagmiddag toestemming. Voorwaarde blijft volgens hem wel dat er niet meer dan ongeveer vijfhonderd betogers naar het Van Heekplein in het centrum van de stad komen, die onderling 1,5 meter afstand tot elkaar moeten bewaren.

Van Veldhuizen en de organisatie van de demonstratie hebben vrijdag via sociale media mensen opgeroepen om thuis te blijven. Dat gebeurde nadat op Facebook het aantal inschrijvers ruim boven de toegestane vijfhonderd kwam. Van Veldhuizen heeft gewaarschuwd dat hij de bijeenkomst zal ontbinden als het te druk wordt op het plein. Dat doet hij onder andere omdat rondom het plein veel winkels zijn gevestigd, die de deuren zouden moeten sluiten als er teveel betogers komen.

De demonstratie in Enschede is ook via een livestream op sociale media te volgen.