Demonstratie tegen racisme Eindhoven zonder incidenten verlopen

De demonstratie tegen racisme in Eindhoven is zaterdag kort voor 19.00 uur tot een vreedzaam einde gekomen. Honderden betogers waren samengekomen op het Stadhuisplein en nog eens honderden stonden in door de gemeente ingerichte 'bufferzones' aan de zijkant van het plein. De gemeente Eindhoven schat dat er 1700 mensen aan de manifestatie hebben meegedaan.

Burgemeester John Jorritsma was positief over het verloop: "Ik heb vooraf gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de organisatie en de deelnemers. Ze hebben laten zien dat demonstreren in deze tijd van corona mogelijk is, met de nodige aanpassingen, respect voor elkaar en elkaars gezondheid. Daar ben ik trots op." Er is niemand aangehouden.

De demonstratie ging volgens de organisatoren niet alleen over de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, maar ook over racisme in het algemeen en over politiegeweld tegen mensen met een donkere huidskleur.

Kort na aanvang hielden de betogers een stilteprotest, waarbij zij een vuist gebald in de lucht hielden. Daarna nam de Eindhovense activiste Perle Miangue het woord. Ze stipte een voorval aan tijdens een demonstratie tegen zwarte piet, waarbij ze zag hoe een zwarte vrouw werd uitgemaakt voor 'hoer van de zwarten' en 'kankeraap'. "Toen dacht ik: ik kan weglopen of ik kan blijven staan en laten zien dat ze er niet alleen voor staat. Vanaf dat moment heb ik mijn vuist in de lucht gegooid. Ook ik heb rechten."

