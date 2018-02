Demonstratie tegen politiegeweld op Malieveld

Op het Malieveld in Den Haag hebben enkele tientallen mensen gedemonstreerd tegen politiegeweld. Aanleiding van de actie was het overlijden van de 39-jarige Haagse autohandelaar Paul Selier, die begin deze maand bij zijn arrestatie in Waddinxveen stierf.

Vlak na de arrestatie doken er beelden op waarop te zien was dat de arrestant enkele malen door de politie werd geslagen toen hij op de grond lag. De doodsoorzaak van de man is nog niet bekend. Volgens het Openbaar Ministerie was de arrestant verward. Onderzoek naar zijn bloed moet uitwijzen of zijn verwardheid te maken had met drugs of medicijnen.

De actie was, in de bewoording van de demonstranten, gericht tegen „buitensporig politiegeweld”. Op voorhand maakte de organisatie duidelijk dat het om een vreedzame actie ging. „We hebben niets tegen de politie. Maar intern moet een selectie worden gemaakt van agenten die geen haantjesgedrag vertonen en niet zomaar iemand doodslaan”, aldus een van de sprekers.

De familie van Mitch Henriquez, die in 2015 daags na een hardhandige aanhouding van de politie overleed, verklaarde de demonstranten te steunen. „Wij, familie van Mitch, steken jullie een hart onder de riem”, aldus een nicht van het slachtoffer. „Wij willen losbandige agenten voor hun daden laten opdraaien. Het zal ook bij jullie een proces van liegen worden.”

De demonstratie duurde ongeveer een uur.