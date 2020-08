Demonstratie op Dam voor doodgeschoten man in Amsterdams park

Met de hashtag #gerechtigheidvoorBas roepen twitteraars op om aanstaande zondag te komen demonstreren op de Dam in Amsterdam. De 24-jarige Bas van Wijk werd afgelopen zaterdag neergeschoten bij de Amsterdamse recreatieplas de Oeverlanden.

Op sociale media wordt een screenshot gedeeld van de kennisgeving van de demonstratie bij de gemeente van Amsterdam. De gemeente hoeft de demonstratie niet goed te keuren, maar kan voorschriften opleggen, zoals voldoende afstand houden of het dragen van mondkapjes. Als het te druk dreigt te worden op de Dam, kan er een andere, ruimere locatie worden aangewezen, aldus een woordvoerder.

De schutter is voortvluchtig en de politie is nog bezig met het onderzoek. De politie kon nog niet vertellen hoeveel tips er zijn binnengekomen, of wat het precieze motief van de dader is. Een van de scenario's waar de politie rekening mee houdt, is dat de schutter een poging tot diefstal deed. Onder meer Het Parool en De Telegraaf meldden op basis van ooggetuigen dat de schutter een horloge wilde stelen, maar dat het slachtoffer dat probeerde te voorkomen. De politie noemt het daarnaast "opmerkelijk" dat het incident plaatsvond op een drukbezochte plek op klaarlichte dag en dat de schutter gekleed ging in een zwembroek.

De recherche wil graag in contact komen met mensen die voorafgaan of tijdens het incident aanwezig waren. Ook zoekt de politie beeldmateriaal, zoals bijvoorbeeld selfies of filmpjes.