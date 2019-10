Demonstratie journalisten tegen gijzeling

Een groep journalisten zal vrijdag bij de rechtbank in Rotterdam een protestactie houden tegen de gijzeling van NOS-verslaggever Robert Bas. De verslaggever is door de rechter-commissaris in gijzeling genomen omdat hij weigert als getuige in een strafzaak vragen te beantwoorden. Bas beroept zich op zijn verschoningsrecht omdat hij een bron wil beschermen.

De demonstratie, onder het motto ‘Free Robert Bas’, is een initiatief van Marcel Haenen, journalist bij NRC Handelsblad. Hij vindt het een gotspe dat zijn collega Bas is opgesloten, omdat hij niet wenst te praten over zijn bronnen. „Het is heel ernstig dat er, in een tijd waarin klokkenluiders worden afgeluisterd, journalisten worden opgesloten.”

Journalisten die in het verleden op last van de rechter werden gegijzeld, zoals Bart Mos (De Telegraaf) en Koen Voskuil (destijds Spits!, nu AD) zullen zich bij de protestactie aansluiten, zegt Haenen.

De demonstratie vindt vanaf 10.00 uur plaats.