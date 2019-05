Demonstratie in Enschede tegen aankoop aardappelen uit Israël

De Palestina Werkgroep Enschede demonstreert vanaf zaterdag in winkelcentra in Enschede. Het winkelend publiek wordt opgeroepen geen Israëlische producten te kopen.

De demonstranten dragen borden met daarop teksten als ”Prik geen Palestijn aan je vork” en ”Koop geen Israëlische aardappelen”. De werkgroep zegt „tegen de Israëlische bezetting van Palestina” te zijn. Door producten uit Israël te boycotten, wordt er een statement gemaakt richting Israël, zo is de gedachte.

Opperrabbijn Binyomin Jacobs uit Amersfoort zegt in een reactie bezorgd te zijn over de demonstratie. Hij noemt de actie „gevoelloos” omdat die plaatsvindt op een steenworp afstand van de synagoge in Enschede. „En in de directe nabijheid van het monument dat herinnert aan de eerste razzia in Enschede, waarbij Joodse mannen werden opgepakt om daarna in concentratiekamp Mauthausen te worden vermoord.”

De demonstranten zijn aanhanger van de internationale BDS-beweging die voor sancties tegen Israël is en oproept tot het boycotten van Israëlische producten. „BDS-denkbeelden staan officieel aangemerkt als antisemitisch”, aldus de opperrabbijn.

Jacobs spoort de Joodse gemeenschap aan „om juist deze sjabbat naar de synagoge te komen en hiermee onderlinge verbondenheid te tonen, maar dan niet middels een gevoelloze demonstratie, maar door vredig samen te komen in rust en gebed.”