Demonstratie in Dordrecht rustig verlopen

Het groepje mensen dat zich zondag in het Weizigtpark in Dordrecht verzamelde ondanks een demonstratieverbod is vertrokken. De middag is er verder „rustig verlopen”, meldde een woordvoerder van de gemeente.

De actiegroep Dordrecht in Verzet had mensen via Facebook opgeroepen om 13.00 uur „massaal naar Dordrecht te komen”. Een woordvoerder van de actiegroep zei „enkele honderden mensen” te verwachten. Maar volgens de politie kwamen er uiteindelijk zo’n twintig mensen opdagen. De politie was ook aanwezig, maar hoefde niet in te grijpen.

De actiegroep wilde zondag demonstreren tegen de 1,5 metersamenleving en de spoedwet die momenteel in ontwikkeling is. Maar de protestactie werd door de gemeente verboden. In eerste instantie leek de actiegroep zich daarbij neer te leggen, maar zondagmiddag plaatste zij toch op Facebook een oproep naar Dordrecht te komen.