Demonstratie boeren bij paleis Huis ten Bosch niet toegestaan

Farmers Defence Force (FDF) mag dinsdag niet demonstreren bij Huis ten Bosch in Den Haag. Het protest bij het koninklijk paleis is niet toegestaan, de boeren moeten van de gemeente naar de Koekamp, niet ver van station Den Haag Centraal. Daar kunnen ze van 9.00 tot 11.00 uur hun demonstratie houden. Mensen die per auto of tractor naar Den Haag komen, kunnen die parkeren op de Benoordenhoutseweg, niet ver van het Malieveld.

De boeren willen een verzoekschrift aanbieden aan koning Willem-Alexander. Een kleine delegatie mag daarvoor naar het Kabinet van de Koning, bij de Hofvijver. Grote voertuigen mogen nooit in het centrum van de stad komen, want dat is gevaarlijk voor winkelend publiek, aldus de gemeente Den Haag.

FDF wil dat boeren hun trekkers parkeren voor de deur van Huis ten Bosch, als noodkreet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Honderden boeren zouden hebben toegezegd op hun trekkers naar Den Haag te rijden. Daarna zouden ze verder willen demonstreren bij het hoofdkantoor van de koepel van supermarkten, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel in Leidschendam.