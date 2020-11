Farmers Defence Force mag dinsdag niet demonstreren bij Huis ten Bosch in Den Haag. Het protest bij het koninklijk paleis is niet toegestaan, de boeren moeten naar de Koekamp, niet ver van station Den Haag Centraal. Mensen die per auto of tractor naar Den Haag komen, kunnen die parkeren op de Benoordenhoutseweg, niet ver van het Malieveld.

De boeren willen een verzoekschrift aanbieden aan koning Willem-Alexander. Een kleine delegatie mag daarvoor naar het Kabinet van de Koning, bij de Hofvijver.