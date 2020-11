Demonstratie Amsterdam beëindigd om niet naleven coronaregels

Een betoging op het Museumplein in Amsterdam, waar zo’n duizend mensen op af waren gekomen, is zaterdagavond voortijdig afgebroken. Tijdens de demonstratie Vrouwen voor Vrijheid bleek dat de deelnemers de coronamaatregelen niet goed naleefden, meldt de gemeente.

Volgens een woordvoerder hebben de politie en de organisatie meerdere keren opgeroepen om 1,5 meter afstand te houden, maar werd daar door de aanwezigen nauwelijks gehoor aan gegeven. In overleg is de demonstratie ruim een halfuur eerder afgebroken. De demonstranten gingen daarna in alle rust uiteen.

„De gebeurtenissen rond de huidige coronasituatie zijn directe aanleiding voor onze beweging. We zien echter al geruime tijd dat ons fundament als vrij mens onder druk is komen te staan”, meldt de organisatie op de eigen website.

Thema van de demonstratie was Licht in het donker, zet je licht aan. De deelnemende vrouwen en ook enkele mannen, „stonden stil bij het vinden van hun eigen rol in coronatijd”.