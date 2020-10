Demonstranten bij Tweede Kamer nog steeds vast

Veertien demonstranten die woensdagavond werden aangehouden bij een demonstratie op het Plein bij de Tweede Kamer zitten nog vast. Ze worden donderdag verhoord, meldt de politie.

In totaal pakte de politie vijftien mensen op. Veertien van hen werden aangehouden omdat ze weigerden het Plein in Den Haag te verlaten. Een van hen verzette zich dusdanig, dat de politie pepperspray heeft gebruikt om hem of haar mee te krijgen. Een vijftiende man werd aangehouden voor belediging van een agent. Hij is woensdagavond al vrijgelaten.

Rond 19.00 uur was op last van burgemeester Jan van Zanen een demonstratie tegen de coronawet ontbonden. De ongeveer 120 aanwezigen verlieten toen nog Het Plein, maar kwamen omstreeks 21.00 uur weer terug.

In de Tweede Kamer werd woensdag gesproken over de coronawet. Dat debat gaat donderdag verder.