Demonstrante scandeert doodsbedreiging aan adres Baudet

Tijdens de antiracisme-demonstratie in Amsterdam heeft zeker één betoger zaterdag doodsbedreigingen gescandeerd aan het adres van FVD-voorman Thierry Baudet. Dat blijkt uit beelden van UP! Network, naar eigen zeggen een ‘rechts georiënteerd mediaplatform’.

Te zien is een vrouwelijke demonstrant, die zichzelf met een doek voor haar gezicht onherkenbaar heeft gemaakt. Ze scandeert meerdere malen: „Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf.” Andere demonstranten zeggen tegen de verslaggever het met die oproep oneens te zijn.

Enkele duizenden mensen liepen mee in de demonstratie, die vooral was gericht tegen racisme. Diverse deelnemers deden tijdens de tocht een appel op het kabinet en de volksvertegenwoordiging om geen politieke samenwerking aan te gaan met „extreem-rechtse groeperingen” zoals Forum voor Democratie en PVV. „Overheidsbeleid tegen jihadisme is prima, maar dan moet er ook sprake zijn van duidelijk beleid tegen extreem-rechts”, aldus een van de initiatiefnemers van de tocht.

Een andere woordvoerder zei dat de kiezers die niet op Baudet stemden zich moeten verenigen. „Een stille meerderheid die zichzelf niet laat horen en zich niet organiseert, is op termijn een minderheid.”

Een zegsman van de politie heeft inmiddels laten weten dat er wordt gekeken of er meerdere filmpjes in omloop zijn en wat er tijdens de demonstratie van zaterdag in Amsterdam allemaal precies is gezegd. Het OM bekijkt op zijn beurt de strafbaarheid van de uitingen van de bewuste demonstrante.

Premier Rutte en voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer keurden de oproep af. „Iedereen mag het in Nederland met iedereen oneens zijn, maar bedreigingen zoals die aan Thierry Baudet zijn totaal onacceptabel”, stelt de premier maandag in de Telegraaf. „Alle politici moeten in veiligheid en vrijheid hun werk kunnen doen. Democratie is geen gemakkelijk, maar wel een rijk bezit. Dat moeten we met z’n allen beschermen.”

Arib uitte zich in vergelijkbare bewoordingen. Ze zei zich grote zorgen te maken over Baudets veiligheid. Afkeurende reacties waren er ook van de Amsterdamse burgemeester Halsema, en de lijsttrekkers Segers (ChristenUnie) en Jetten (D66).

Boekenbal

De verkiezingsoverwinning van Baudet hield, naar zaterdag bleek, ook op het jaarlijkse Boekenbal van vrijdagavond de gemoederen bezig. Op het moment waarop directeur Aendekerk van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) aandacht vroeg voor de slachtoffers van de schietpartij in Utrecht riep cabaratier Freek de Jonge het publiek op een statement te maken tegen Baudets overwinningstoespraak. De politicus zei daarin dat onder meer mensen die kunstsubsidies ontvangen „onze boreale wereld” kapot maken.

Baudet prikte dit weekend in Sneek een vorkje met VVD-oudgediende Hans Wiegel, die als informateur aan de slag gaat in Zuid-Holland. In deze provincie werd FVD woensdag de grootste, evenals in Noord-Holland en Flevoland.

Tafelvogels

De partijcoryfee van de liberalen, die na afloop onder meer sprak met de Volkskrant, maakte en passant van de gelegenheid gebruik om zowel de VVD als Forum ongevraagd van advies te voorzien. Volgens hem moet het kabinet onder aanvoering van de VVD met een eigen visie komen op het klimaatbeleid „na het enorme gedoe over de kosten voor het klimaat, dat ons is getrakteerd door die tafelvogels.” Bij het opstellen van die visie moet Rutte III ook FVD betrekken, aldus Wiegel.

De partij van Baudet kreeg van hem het advies de toon wat te matigen. „Dat ze eisen dat meerdere ministers moeten ophoepelen, is flauwekul.”