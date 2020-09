Demonstrant die politie belaagde behoudt dezelfde rechter

Een 48-jarige man uit Den Haag die ervan wordt verdacht dat hij tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen de politie heeft belaagd, behoudt dezelfde rechter. Zijn wrakingsverzoek is afgewezen door de wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag.

De officier van justitie verdenkt de 48-jarige Hagenaar van geweld tegen de politie tijdens een uit de hand gelopen demonstratie op 20 augustus in de binnenstad van Den Haag tegen de coronarestricties. De man zou slaande en schoppende bewegingen hebben gemaakt naar de politie op de Lange Vijverberg tegenover het Torentje aan het Binnenhof.

Eerder deze maand tijdens een snelrechtzitting herkende de verdachte de rechter van een zaak in het verleden waarin hij naar zijn mening onterecht is veroordeeld. De verdachte besloot daarom de rechter te wraken, omdat hij geen vertrouwen had in een eerlijke procesgang. De wrakingskamer vindt dit onvoldoende reden om de rechter te vervangen. De wrakingskamer stelt dat het niet ongebruikelijk is dat een strafrechter verschillende zaken behandelt van eenzelfde verdachte. Er zijn geen aanwijzingen dat de rechter partijdig is, de zaak was nog niet eens begonnen.

De Hagenaar moet binnenkort opnieuw voorkomen. Tijdens de eerdere snelrechtzitting in de rechtbank in Den Haag heeft de rechter aan andere verdachten taakstraffen opgelegd tot 180 uur voor het belagen van de politie. Een van hen veroordeelde ze tot een gevangenisstraf van twee maanden, waarvan een maand voorwaardelijk.