‘Democratie in gevaar door snelle ontwikkeling techniek’

Digitale technologie wordt steeds beter en is steeds goedkoper verkrijgbaar. Het is daarom waarschijnlijk dat de Nederlandse democratie binnen niet al te lange tijd bedreigd wordt door nepberichten, namaakfilmpjes en desinformatie, zo stelt het Rathenau Instituut, dat zich bezighoudt met onderzoek en debat over de impact van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving.

De instelling keek op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar technologische ontwikkelingen die binnen vijf jaar een rol kunnen spelen bij de productie en verspreiding van nepnieuws. „De middelen zijn er. Het wachten is tot kwaadwillenden ze inzetten”, aldus directeur Melanie Peters van het instituut.

Nieuwe technologie maakt het verspreiden van nepnieuws steeds makkelijker, bijvoorbeeld door voice cloning (nabouwen van een stem), deepfakes (een niet van echt te onderscheiden nepfilmpje) en chatbots (robots die op internet antwoord geven alsof ze een echt mens zijn). Het Rathenau Instituut onderzocht in 2018 ook al de invloed van misleidende berichten op de Nederlandse democratie. Toen viel het nog mee, maar doordat de ontwikkeling zo snel is gegaan kan de democratie nu wel in gevaar komen, aldus het instituut.

De onderzoekers vinden dat platformbedrijven als Facebook, YouTube en Instagram meer en betere technische beschermingsmaatregelen moeten nemen. Als de platforms dat niet uit zichzelf doen, moet de overheid ingrijpen en zelf regels voorschrijven, aldus het instituut.