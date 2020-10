Dementie bij vrouwen het vaakst oorzaak van overlijden

Een op de drie vrouwen krijgt dementie en de kans dat ze eraan overlijden is groter dan bij andere ziektes, zoals hartfalen en borstkanker. Toch schat de helft van de vrouwen de kans zelf dementie te krijgen laag in en zijn ze banger voor bijvoorbeeld borstkanker, aldus Alzheimer Nederland.

Borstkanker is tegenwoordig in veel gevallen te genezen, maar dementie geeft uiteindelijk nog altijd een dodelijke afloop, concludeert Alzheimer Nederland.

Het beeld dat Nederlanders van dementie hebben, is wel heftig, zegt de organisatie na een representatief onderzoek onder meer dan 1100 Nederlanders van 45 jaar en ouder.

Vier op de tien Nederlanders zeiden het leven verder zinloos te vinden als ze dementie zouden krijgen. Onder de mensen ouder dan 75 ligt dat aandeel zelfs 45 procent. Gerjoke Wilmink, directeur van Alzheimer Nederland: „Dat is een schokkende uitkomst. Het geeft aan hoe heftig men deze ziekte ervaart. En dat er echt een oplossing voor moet komen.”

Ruim 53 procent is dan ook bang voor dementie, maar intussen wordt de ziekte volgens de organisatie onderschat.

Uitdagingen

Wilmink: „Met onze campagne ”Wat alz...” willen wij mensen ervan bewust maken dat dementie niet over ”de ander” gaat, maar dat de kans groot is dat je er zelf mee te maken krijgt. Dementie is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Hoe gaan we als maatschappij beter om met al die mensen met dementie nu? En: hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat volgende generaties niet meer met deze ziekte te maken krijgen?”

