Deltagoot Waterloopbos nu kunstwerk

Het was ooit een nevenvestiging van het Waterloopkundig Laboratorium in Delft waar Nederlanders leerden werken met water. Het Waterloopbos in de Noordoostpolder is nu een rijksmonument. Tussen het groen vindt de bezoeker de resten van de modellen waarmee decennialang het gedrag van water werd nagebootst.

Een van die modellen is de Deltagoot, een betonnen constructie van 240 meter lang waarin enorme golven werden gemaakt voor het onderzoek naar de bouw van de stormvloedkering in de Oosterschelde in Zeeland. De proeven met krachtige opgewekte golven waren bedoeld om de kracht van water op de pijlers te kunnen berekenen.

De Deltagoot is afgelopen tijd omgetoverd tot kunstwerk. De kolos is uitgegraven, de zaag ging in betonplaten en het beton is opgeruwd waardoor korstmossen kans kregen om erop te groeien.

Donderdagmiddag wordt het kunstwerk officieel geopend. De dagen erna zijn er tal van activiteiten, zoals ‘Waterloopbos. Licht aan’ waarmee de geschiedenis van het historisch openluchtlab met lichteffecten wordt verteld.

Het waterkundig onderzoek in de Noordoostpolder stopte in 1996. Computermodellen maakten het veldwerk overbodig. Een projectontwikkelaar wilde op de locatie duizend vakantiebungalows bouwen, maar daar staken omwonenden en natuurorganisaties een stokje voor. Natuurmonumenten verwierf het gebied eind 2002 en maakte het toegankelijk voor het publiek.