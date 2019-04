Deliveroo-bezorgers zoeken mee naar vermisten

Bezorgers van Deliveroo gaan in vier steden een maand lang maaltijden bezorgen met op hun bezorgtas een poster van een vermist persoon. Het is een gezamenlijke campagne van de politie en de bezorgdienst. Ze hopen waardevolle tips binnen te krijgen over vijf langdurig vermiste mensen.

Zo’n honderd koeriers gaan met de aangepaste tassen rijden in Amsterdam, Den Haag, Breda en Nijmegen. Aan beide zijkanten van de rechthoekige tas die zij op de rug dragen hangt een poster. Een soortgelijke campagne in Groot-Brittannië leidde ertoe dat drie vermiste personen weer zijn gevonden.

De gezochte mensen zijn James Grealis, Bas Rossen, Jeroen de Wit, Sidney Lute en Dirk van den Belt.

Met de speciale themamaand Mis je Mei? vraagt de politie sowieso al extra aandacht voor mensen die spoorloos zijn verdwijnen en worden gemist.