Delftse zonneauto wint alsnog Solar challenge

Met een ferme eindsprint is het Nuon Solar Team, bestaande uit studenten van de TU Delft er alsnog in geslaagd de overwinning te pakken in de Sasol Solar Challenge. Dat is een race met zonneauto's door Zuid-Afrika waarin het gaat om zoveel mogelijk afgelegde kilometers in een voertuig voortgedreven op zonne-energie.

De Delftse wagen genaamd Nuna9S, lag lange tijd op kop gedurende de achtdaagse wedstrijd, maar door een straf werd Delft een dag voor de laatste etappe zaterdag ingehaald door de grote rivaal uit Japan. Delft kreeg een straf omdat een van de studenten zijn tas in een volgauto van de concurrent uit Japan had gezet. Per ongeluk zegt het team. Maar de Japanners klaagden over spionage en hun protest werd toegewezen.

Door de straf kreeg Delft voor de laatste etappe nog een aftrek van 116 kilometer op het al gereden totaal. Uiteindelijk wist de Nederlandse zonnewagen met 4030,4 kilometer toch de grootste afstand af te leggen. Het Japanse team kwam tot 3941,4 kilometer.

Volgens Luka Jaksic van het team was de finish van de race „bloedspannend” en wist Delft pas in de laatste kilometers de overwinning binnen te halen. Jaksic zegt dat de auto uit Delft gewonnen heeft vanwege het gebruik van een intelligente cruise-control. Deze innovatie ziet wat andere weggebruikers doen en kan daarop reageren, bijvoorbeeld door van het gas af te gaan, voordat de bestuurder doorheeft dat het nodig is. Zo kan de auto zuiniger rijden.