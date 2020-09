Delftse onderzoekers ontwikkelen een ‘levende’ doodskist

Onderzoekers van de TU Delft hebben een doodskist ontwikkeld van een levend organisme, dat normaal in wortels van bomen, planten en paddenstoelen zit. Volgens de universiteit kunnen afvalstoffen van het menselijk lichaam hiermee versneld omgezet worden in voedingsstoffen, waarmee het een verrijkte voedingsbodem levert voor alles dat boven de grond groeit.

„De Living Cocoon laat mensen weer een worden met de natuur, zodat ze de bodem kunnen verrijken in plaats van vervuilen”, zegt Bob Hendrikx, oprichter van het bedrijf dat de doodskist maakt. De kist draagt volgens hem bij aan „efficiënte compostering” van het lichaam en ruimt giftige stoffen op.

De nieuwe kisten worden gemaakt van het levende organisme mycelium, een netwerk van alle draden van een schimmel. „Het is continu op zoek naar afvalstoffen om deze om te zetten in voedingsstoffen voor de omgeving. Dat doet ‘t ook met gifstoffen, zoals olie, plastic en metaal. Mycelium is bijvoorbeeld ingezet in Tsjernobyl, wordt gebruikt in Rotterdam voor het saneren van grond en ook sommige boeren gebruiken ‘t om land weer gezond te maken”’, aldus Hendrikx.

Vorige week is de eerste persoon begraven in de nieuwe doodskist. Tot nu toe is er een gelimiteerde eerst oplage van tien kisten gemaakt.