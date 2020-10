Delftenaar in Spanje aangehouden voor dodelijk steekincident

Een 23-jarige Delftenaar is donderdag in Spanje aangehouden in verband met de gewelddadige dood van een 36-jarige man, die op dinsdag 1 september dood werd aangetroffen in een woning aan de De Colignystraat in Delft.

Het slachtoffer bleek te zijn neergestoken en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Na uitgebreid onderzoek hielden Spaanse agenten op verzoek van het rechercheteam de Delftenaar aan. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij dit dodelijk steekincident. Nederland heeft de Spaanse autoriteiten inmiddels verzocht om overlevering van de verdachte.