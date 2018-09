Delft wil zonnerace winnen in record

Van de drukke straten van Johannesburg over de eindeloze vlaktes van de Oost-Kaap naar de bergen bij Kaapstad. Van verzengende hitte tot nachtvorst, met kansen op een beschadigende hagelbui. Het worden spannende dagen voor een zonneauto van studenten van de TU Delft. De wagen doet mee aan een race in Zuid-Afrika. Zonder een druppel benzine aan boord moet hij duizenden kilometers zien af te leggen. Met als doel: titelprolongatie.

De race is de Sasol Solar Challenge. Die begint zaterdag in Johannesburg. Volgende week zaterdag is de finish in Stellenbosch bij Kaapstad. De wagen die de Delftse studenten hebben gebouwd, is de Nuna9S. Het is de verbeterde versie van de Nuna9, die eind vorig jaar een vergelijkbare en bekendere zonnerace door Australië won. Om mee te doen hebben tien studenten hun opleiding anderhalf jaar lang stilgezet.

Delft heeft een geheim wapen aan boord: een slimme cruise control. Een ingebouwde radar kan tot 200 meter vooruitkijken en zien hoe voorgangers en tegenliggers rijden. Als die vaart minderen, gaat de Nuna9S ook alvast van het gas af, voordat de bestuurder zelf überhaupt doorheeft dat dat nodig is. Zo rijdt de auto zuiniger. „De zonne-energie die je binnenkrijgt moet je zo slim mogelijk uitgeven”, legt Luka Jaksic van het Delftse team uit.

De auto heeft ook een slimme wegenkaart, die samen met TomTom is gemaakt. De wagen herkent de omgeving en weet bijvoorbeeld dat er een berg aankomt. Jaksic: „De auto weet zelf waar hij gas kan geven en waar hij het rustig aan kan doen. Hij weet wat er om de bocht wacht, terwijl de coureur dat nog niet ziet.” Ooit zal die technologie ook in reguliere auto’s te vinden zijn, daar is Jaksic van overtuigd.

Om de race te winnen, moeten de Delftenaren zo ver mogelijk rijden. Elke dag is er een parcours van 100 tot 150 kilometer over de openbare weg. De auto’s moeten kilometers maken en zo vaak mogelijk heen en weer rijden. En dat is moeilijker dan het lijkt. Het team moet bijvoorbeeld rekening houden met het weer. „Soms moet je gas geven om te zorgen dat je eerder uit een bewolkt gebied komt. En soms moet je juist inhouden om te voorkomen dat je in de schaduw van de wolken zit. Twee teamleden kijken daar constant naar.”

Het Nuon Solar Team uit Delft verdedigt zijn titel. Bij de vorige race legde de auto een recordafstand van ongeveer 4500 kilometer af. Een nieuw record is volgens Jaksic „niet onmogelijk.”

De grote concurrent is een team uit Japan. Delft begint met een kleine achterstand op de Japanners, die de kwalificatie net iets beter hebben gedaan. Delft denkt dat het gat in Johannesburg in te lopen is. Daarna komen een paar vlakke etappes, waar de Japanners in het voordeel zijn. In de bergen denkt Delft weer terrein te kunnen winnen. Jaksic: „Het wordt spannend. We gaan ervoor om Nederland trots te maken.”