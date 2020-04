Delfland start met dijkinspectie vanwege droogte

DELft (ANP) - Het hoogheemraadschap van Delfland start vanwege de aanhoudende droogte dinsdag met het inspecteren van veendijken in het werkgebied. Veendijken kunnen door de droogte sneller krimpen en barsten dan andere dijken.

Het gaat om 21 kilometer dijk in Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland. Inspecteurs gaan controleren of er scheuren, vervormingen of lekkages in de dijken zitten. Een uitgedroogde veendijk kan gaan schuiven, zoals in 2003 in Wilnis gebeurde. Daar brak de schuivende dijk, met grote wateroverlast tot gevolg. Mankementen aan veendijken worden direct gerepareerd.

In andere gebieden met veendijken, zoals in Noord-Holland en Utrecht, zijn extra inspecties nog niet aan de orde. Volgens hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het in Noord-Holland meer geregend dan elders, waardoor het daar minder droog is.

Waterschap Zuiderzeeland laat op verzoek van Rijkswaterstaat extra water in vanuit het IJsselmeer en voert dat door naar het Veluwemeer om de waterstand daar op peil te houden. Wetterskip Fryslan laat extra water in vanuit het IJsselmeer om de waterstand in meren, sloten en vaarten te verhogen. Hogere waterstanden helpen om de dijken voldoende nat te houden.