„DELA sjoemelt met vingerafdrukken overledenen”

Uitvaartorganisatie DELA is weer beticht van gesjoemel met vingerafdrukken van overleden mensen, die verwerkt tot sieraden worden verkocht aan nabestaanden. In het programma Radar zeggen (oud-)medewerkers dat de afdrukken soms worden vervalst. Tientallen keren zouden niet de vingerafdrukken van de doden zelf zijn gebruikt maar die van medewerkers.

DELA zegt verbijsterd te zijn over de aantijging. „Op basis van wat wij nu weten na gedegen onderzoek, mogen nabestaanden er op vertrouwen dat zij een sieraad met een goede vingerafdruk hebben ontvangen.”

Radar stelde vorige week al dat DELA, vaak ongevraagd, vingerafdrukken van doden afnam om die sieraden van te maken. Na die uitzending paste DELA dat beleid aan.

In Radar van deze week stellen (oud-)medewerkers dat het tientallen keren is voorgekomen dat lichaamsverzorgers hun eigen vingerafdruk gaven. Soms was het lastig die van de overledene te gebruiken, als een lichaam bijvoorbeeld in het water heeft gelegen of iemand al langere tijd dood is. „Dat het gebeurde is absurd’ ’ , zegt iemand. ,,Er werd heel lacherig over gedaan. Oh we zijn hem vergeten, dan kan jij wel even de overledene spelen hè? Er werd heel laconiek over gedaan, alsof het de normaalste zaak van de wereld was en daar heb ik echt wel een beetje wakker van gelegen.”

DELA reageerde schriftelijk. In onze administratie vinden wij geen enkele aanwijzing die de aantijging ondersteunt. Vertrouwenspersonen zeggen hier nooit van gehoord te hebben, schrijft het bedrijf. En uit een enquête onder zeshonderd medewerkers blijkt dat „ruim 99,5 procent van deze collega’s aangeeft dat deze situatie voor hen onbekend is en nooit betrokken te zijn geweest bij het fingeren van een vingerafdruk”, stelt DELA. Algemeen-directeur Edzo Doeve lijkt wel een slag om de arm te houden: „Wij nemen nadrukkelijk afstand van incidenten en mochten wij daar meer informatie over krijgen, dan zullen we direct passende maatregelen nemen.”