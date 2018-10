„DELA neemt op eigen houtje vingerafdruk overledene”

Uitvaartorganisatie DELA maakt standaard vingerafdrukken van mensen die overlijden en doet dat zonder toestemming van nabestaanden. Dat ontdekte het NPO Radio 1-programma Radar. DELA gebruikt vervolgens deze afdrukken voor commerciële doeleinden.

DELA maakt de vingerafdrukken in afwezigheid van de nabestaanden in de dagen voor de uitvaart. Dat gebeurt met een kleine camera die op een iPhone wordt geklikt. Weken later krijgen nabestaanden ineens een e-mail van DELA of zij van de vingerafdruk van de overledene een ring of een ketting willen laten maken. De kosten liggen tussen de 124 en 1320 euro. In de e-mail rept de uitvaartorganisatie met geen woord over hoe de vingerafdrukken worden opgeslagen en hoe lang ze worden bewaard.

CDA-Kamerlid Chris van Dam noemt de werkwijze ongehoord en gaat Kamervragen aan minister Sander Dekker.