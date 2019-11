Dekker: sociaal advocaat is niet altijd nodig

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming ligt op ramkoers met de sociale advocatuur. Terwijl de advocatuur vindt dat er meer dan 100 miljoen euro bij moet, weigert Dekker extra geld uit te trekken. „Er hoeft niet overal standaard een advocaat bij”, zegt de minister in een interview met de Volkskrant.

De minister ziet meer heil in het beperken van zaken waarbij een sociaal advocaat noodzakelijk is. Hij wil hervormen. Volgens een rapport uit 2017 zou het budget voor rechtshulp met 127 miljoen euro omhoog moeten. Dekker vindt dat er minder vaak een beroep op gesubsidieerde juridische bijstand moet worden gedaan. „Schuldenproblematiek, echtscheidingen, gevallen in de ggz - niet overal hoeft standaard een advocaat bij”, is zijn oordeel.

Het beroep op de rechtsbijstand is de afgelopen twintig jaar met ongeveer 40 procent toegenomen, zegt Dekker in het interview. „Als het lukt 10 procent minder zaken te voeren, kunnen de tarieven voor sociaal advocaten met ongeveer 10 tot 20 procent omhoog. En verder wil ik dat we kritisch naar onszelf kijken: in zo’n 60 procent van alle zaken, waarvan 30 procent strafrecht, is de overheid zelf partij.”

Dekker wil de bestaande juridische loketten laagdrempeliger maken en mensen een afgepast rechtshulppakket van verzekeraars bieden, meldt De Volkskrant. Dekker: „We moeten problemen op een andere snellere manier oplossen. Mensen willen uiteindelijk geen advocaat of een rechtszaak, maar een oplossing voor hun probleem. Soms heb je daarvoor een advocaat nodig. Maar soms kan het ook anders.”