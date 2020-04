Dekker: let extra op elkaar bij vermoeden van huiselijk geweld

Mensen moeten tijdens de coronacrisis extra alert zijn op huiselijk geweld in hun omgeving. Die oproep doet minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). Deze week wordt een campagne gelanceerd over het probleem, maar die is op zichzelf niet voldoende, denkt Dekker. „We hebben mensen nodig die onze ogen en oren zijn.”

Wanneer er vermoeden is van huiselijk geweld, is het belangrijk dat je even langsgaat, aldus Dekker. „Praat eens met je buurvrouw als je het gevoel hebt dat ze slachtoffer is van huiselijk geweld.”

Dekker verwachtte dat er tijdens de coronacrisis meer meldingen van huiselijk geweld zouden zijn, maar dit is niet het geval. Juist daarom wordt deze week een campagne gestart die mensen aanmoedigt om wat meer naar elkaar om te kijken. „Normaal gesproken hebben we ook hulp van huisartsen en scholen, maar scholen zijn nu dicht. Dus nu komt het aan op familie, buren, collega’s”, voegt hij daaraan toe.

De minister maakt zich extra zorgen, omdat mensen de hele dag thuiszitten en „meer op elkaars lip”. Dat leidt volgens hem tot spanningen. „Als je al te maken hebt met huiselijk geweld, is de boodschap ‘blijf vooral thuis’ natuurlijk een hele zware.”